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Інтерв'ю

Ситуація в аеропорту "Київ": сьогодні були затримані 16 рейсів

НовиниСуспільство    01.07.2018 - 20:34
Фото: аеропорт "Жуляни" (РБК-Україна)
Фото: аеропорт "Жуляни" (РБК-Україна)

З 16 рейсів тільки частина була здійснена

Всього 16 чартерних рейсів були затримані в київському аеропорту "Жуляни" в неділю, 1 липня. Про це РБК-Україна розповіли представники служби надання інформації київського аеропорту.

"Абсолютно всі чартерні авіарейси сьогодні затримувалися. Рахуючи з 00:00 1 липня до 19.00. Затриманими були всього 16 авіарейсів. З них тільки частина рейсів була здійснена", - розповіли представники аеропорту.

Так, повідомляється, що затриманими за станом на 19:00 залишаються рейси в Анталію, Мілан, Афіни, Норнберг. Деякі рейси затримуються вже другу добу.

"Рейс в Мілан італійської авіакомпанії повинен був вилетіти о 19:00 30 червня. Але його перенесли на 21:00 1 липня. Реєстрацію на цей рейс очікують близько 19:00", - повідомили в довідці.

Також 4 авіарейса з "Жулян" були скасовані в неділю, зокрема до Тірани, Аліканте, Любліна і Бодрума.

Нагадаємо, авіакомпанія Bravo станом на 1 липня затримала 4 авіарейсу з аеропорту "Жуляни".

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Теги публікації: Київ, аэропорт, Жуляны  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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