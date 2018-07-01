Ситуація в аеропорту "Київ": сьогодні були затримані 16 рейсів

З 16 рейсів тільки частина була здійснена

Всього 16 чартерних рейсів були затримані в київському аеропорту "Жуляни" в неділю, 1 липня. Про це РБК-Україна розповіли представники служби надання інформації київського аеропорту.

"Абсолютно всі чартерні авіарейси сьогодні затримувалися. Рахуючи з 00:00 1 липня до 19.00. Затриманими були всього 16 авіарейсів. З них тільки частина рейсів була здійснена", - розповіли представники аеропорту.

Так, повідомляється, що затриманими за станом на 19:00 залишаються рейси в Анталію, Мілан, Афіни, Норнберг. Деякі рейси затримуються вже другу добу.

"Рейс в Мілан італійської авіакомпанії повинен був вилетіти о 19:00 30 червня. Але його перенесли на 21:00 1 липня. Реєстрацію на цей рейс очікують близько 19:00", - повідомили в довідці.

Також 4 авіарейса з "Жулян" були скасовані в неділю, зокрема до Тірани, Аліканте, Любліна і Бодрума.

Нагадаємо, авіакомпанія Bravo станом на 1 липня затримала 4 авіарейсу з аеропорту "Жуляни".