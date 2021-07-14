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Сицилийский вулкан Этна в который раз проснулся

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 14 июля, на острове Сицилия произошло очередное извержение вулкана Этна. Ученые убеждены в том, что это было последнее извержение в рамках новой фазы его деятельности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Сейчас известно, что после извержения шлейфа лавы, столб пепельного дыма достиг шестикилометровой высоты.


Власти города, со своей стороны, решили не закрывать авиапространство города Катания, где и расположен самый высокий и активный вулкан Европы.

В институте вулканологии INGV убеждены в том, что сегодняшнее извержение было последним в новой фазе активности Этны, которая длится с начала текущего года.

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вулканизвержение