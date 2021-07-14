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Сицилійський вулкан Етна вкотре прокинувся

Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 14 липня, на острові Сицилія відбулось чергове виверження вулкану Етна. Науковці переконані у тому, що це було останнє виверження в рамках нової фази його діяльності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Наразі відомо, що після виверження шлейфу лави, стовп попелястого диму досяг шестикілометрової висоти.



Влада міста, зі свого боку, вирішила не зачиняти авіапростір міста Катанія, де й розташований найвищий й найактивніший вулкан Європи.

В інституті вулканології INGV переконані у тому, що сьогоднішнє виверження було останнім в новій фазі активності Етни, яка триває з початку поточного року.

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