Сицилійський вулкан Етна вкотре прокинувся

Сьогодні, 14 липня, на острові Сицилія відбулось чергове виверження вулкану Етна. Науковці переконані у тому, що це було останнє виверження в рамках нової фази його діяльності.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ANSA.
Наразі відомо, що після виверження шлейфу лави, стовп попелястого диму досяг шестикілометрової висоти.
Влада міста, зі свого боку, вирішила не зачиняти авіапростір міста Катанія, де й розташований найвищий й найактивніший вулкан Європи.
В інституті вулканології INGV переконані у тому, що сьогоднішнє виверження було останнім в новій фазі активності Етни, яка триває з початку поточного року.