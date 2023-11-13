На Сицилії знову прокинувся вулкан Етна: кадри гігантського фонтану лави і виверження

Експерти Національного інституту геофізики та вулканології обсерваторії Етна в Катанії стежать за ситуацією та аналізують зображення виверження та викиду клубів попелу з мережі камер спостереження.

Виверження, згідно з спостереженнями вчених, знаходиться на пароксизмальній фазі.

На вулкані з південно-східного кратера йде активність із викидом попелу, що падає на передгірні села північної сторони, і б'є фонтан лави за кілька кілометрів заввишки.

Дані прогнозу поширення вулканічного попелу та моделювання вказують на напрямок падіння вулканічного піску на схід та південний схід. Повідомлення про падіння таких фрагментів були зареєстровані у кількох країнах, таких як Міло та Зафферана-Етнеа.

Зазначається, що нинішня фаза виверження Етни, обмежена вершиною вулкана, не впливає на роботу міжнародного аеропорту Вінченцо Белліні в Катанії.