На Сицилии снова проснулся вулкан Этна: кадры гигантского фонтана лавы и извержения

Эксперты Национального института геофизики и вулканологии обсерватории Этна в Катании следят за ситуацией и анализируют изображения извержения и выброса клубов пепла с сети камер наблюдения.

Извержение, согласно наблюдениям ученых, находится на пароксизмальной фазе.

На вулкане из юго-восточного кратера идет активность с выбросом пепла, падающего на предгорные деревни северной стороны, и бьет фонтан лавы в несколько километров высотой.

Данные прогноза распространения вулканического пепла и моделирования указывают на направление падения вулканического песка восток-юго-восток. Сообщения о падениях таких фрагментов были зарегистрированы в нескольких странах, таких как Мило и Зафферана-Этнеа.

Отмечается, что нынешняя фаза извержения Этны, что ограничена вершиной вулкана, не влияет на работу международного аэропорта Винченцо Беллини в Катании.