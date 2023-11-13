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На Сицилії знову прокинувся вулкан Етна: кадри гігантського фонтану лави і виверження

Понеділок 13 листопада 2023 09:58
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На Сицилії знову прокинувся вулкан Етна: кадри гігантського фонтану лави і виверження Фото: виверження вулкана Етна (Facebook/Boris Behncke)
Автор: Володимир Костирін

Найбільший в Європі вулкан Етна, який знаходиться на східному узбережжі Сицилії і 12 листопада знову активізувався після виходу зі "сплячки", викидає потоки лави та б'є фонтанами заввишки близько 4,5 км над рівнем моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Sicilia.

Експерти Національного інституту геофізики та вулканології обсерваторії Етна в Катанії стежать за ситуацією та аналізують зображення виверження та викиду клубів попелу з мережі камер спостереження.

Виверження, згідно з спостереженнями вчених, знаходиться на пароксизмальній фазі.

На вулкані з південно-східного кратера йде активність із викидом попелу, що падає на передгірні села північної сторони, і б'є фонтан лави за кілька кілометрів заввишки.

Дані прогнозу поширення вулканічного попелу та моделювання вказують на напрямок падіння вулканічного піску на схід та південний схід. Повідомлення про падіння таких фрагментів були зареєстровані у кількох країнах, таких як Міло та Зафферана-Етнеа.

Зазначається, що нинішня фаза виверження Етни, обмежена вершиною вулкана, не впливає на роботу міжнародного аеропорту Вінченцо Белліні в Катанії.

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