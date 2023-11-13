На Сицилії знову прокинувся вулкан Етна: кадри гігантського фонтану лави і виверження
Найбільший в Європі вулкан Етна, який знаходиться на східному узбережжі Сицилії і 12 листопада знову активізувався після виходу зі "сплячки", викидає потоки лави та б'є фонтанами заввишки близько 4,5 км над рівнем моря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Sicilia.
Експерти Національного інституту геофізики та вулканології обсерваторії Етна в Катанії стежать за ситуацією та аналізують зображення виверження та викиду клубів попелу з мережі камер спостереження.
Виверження, згідно з спостереженнями вчених, знаходиться на пароксизмальній фазі.
BREAKING#ETNA, 24 MIN FA pic.twitter.com/8JsdmDbjk9— GaLucio (@galluzzilucio) November 13, 2023
Eruption of Mount #Etna occurred in #Sicily— Arthur Morgan (@ArthurM40330824) November 13, 2023
The eruption occurred in the southeastern crater of the volcano; the eruptive column rose to a height of about 4.5 thousand meters above sea level. pic.twitter.com/g8XDRZAqGs
На вулкані з південно-східного кратера йде активність із викидом попелу, що падає на передгірні села північної сторони, і б'є фонтан лави за кілька кілометрів заввишки.
Дані прогнозу поширення вулканічного попелу та моделювання вказують на напрямок падіння вулканічного піску на схід та південний схід. Повідомлення про падіння таких фрагментів були зареєстровані у кількох країнах, таких як Міло та Зафферана-Етнеа.
Зазначається, що нинішня фаза виверження Етни, обмежена вершиною вулкана, не впливає на роботу міжнародного аеропорту Вінченцо Белліні в Катанії.
#BREAKING – #Italy: Mount #Etna eruption; strong lava flow underway on Sunday evening.#Sicily #Sicilia #volcano #earthquakes #seismic pic.twitter.com/MTV2Iud4gQ—
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.