На Сицилії знову прокинувся вулкан Етна: кадри гігантського фонтану лави і виверження

Експерти Національного інституту геофізики та вулканології обсерваторії Етна в Катанії стежать за ситуацією та аналізують зображення виверження та викиду клубів попелу з мережі камер спостереження.

Виверження, згідно з спостереженнями вчених, знаходиться на пароксизмальній фазі.

Eruption of Mount #Etna occurred in #Sicily



The eruption occurred in the southeastern crater of the volcano; the eruptive column rose to a height of about 4.5 thousand meters above sea level. pic.twitter.com/g8XDRZAqGs