На Сицилии снова проснулся вулкан Этна: кадры гигантского фонтана лавы и извержения

Эксперты Национального института геофизики и вулканологии обсерватории Этна в Катании следят за ситуацией и анализируют изображения извержения и выброса клубов пепла с сети камер наблюдения.

Извержение, согласно наблюдениям ученых, находится на пароксизмальной фазе.

Eruption of Mount #Etna occurred in #Sicily



The eruption occurred in the southeastern crater of the volcano; the eruptive column rose to a height of about 4.5 thousand meters above sea level. pic.twitter.com/g8XDRZAqGs