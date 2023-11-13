На Сицилии снова проснулся вулкан Этна: кадры гигантского фонтана лавы и извержения

Крупнейший в Европе вулкан Этна, который находится на восточном побережье Сицилии и 12 ноября снова активизировался после выхода из "спячки", извергает потоки лавы и бьет фонтанами высотой около 4,5 км над уровнем моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Sicilia .

Эксперты Национального института геофизики и вулканологии обсерватории Этна в Катании следят за ситуацией и анализируют изображения извержения и выброса клубов пепла с сети камер наблюдения.

Извержение, согласно наблюдениям ученых, находится на пароксизмальной фазе.

Eruption of Mount #Etna occurred in #Sicily



The eruption occurred in the southeastern crater of the volcano; the eruptive column rose to a height of about 4.5 thousand meters above sea level. pic.twitter.com/g8XDRZAqGs — Arthur Morgan (@ArthurM40330824) November 13, 2023

На вулкане из юго-восточного кратера идет активность с выбросом пепла, падающего на предгорные деревни северной стороны, и бьет фонтан лавы в несколько километров высотой.

Данные прогноза распространения вулканического пепла и моделирования указывают на направление падения вулканического песка восток-юго-восток. Сообщения о падениях таких фрагментов были зарегистрированы в нескольких странах, таких как Мило и Зафферана-Этнеа.

Отмечается, что нынешняя фаза извержения Этны, что ограничена вершиной вулкана, не влияет на работу международного аэропорта Винченцо Беллини в Катании.