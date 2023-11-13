На Сицилии снова проснулся вулкан Этна: кадры гигантского фонтана лавы и извержения
Крупнейший в Европе вулкан Этна, который находится на восточном побережье Сицилии и 12 ноября снова активизировался после выхода из "спячки", извергает потоки лавы и бьет фонтанами высотой около 4,5 км над уровнем моря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Sicilia.
Эксперты Национального института геофизики и вулканологии обсерватории Этна в Катании следят за ситуацией и анализируют изображения извержения и выброса клубов пепла с сети камер наблюдения.
Извержение, согласно наблюдениям ученых, находится на пароксизмальной фазе.
BREAKING#ETNA, 24 MIN FA pic.twitter.com/8JsdmDbjk9— GaLucio (@galluzzilucio) November 13, 2023
Eruption of Mount #Etna occurred in #Sicily— Arthur Morgan (@ArthurM40330824) November 13, 2023
The eruption occurred in the southeastern crater of the volcano; the eruptive column rose to a height of about 4.5 thousand meters above sea level. pic.twitter.com/g8XDRZAqGs
На вулкане из юго-восточного кратера идет активность с выбросом пепла, падающего на предгорные деревни северной стороны, и бьет фонтан лавы в несколько километров высотой.
Данные прогноза распространения вулканического пепла и моделирования указывают на направление падения вулканического песка восток-юго-восток. Сообщения о падениях таких фрагментов были зарегистрированы в нескольких странах, таких как Мило и Зафферана-Этнеа.
Отмечается, что нынешняя фаза извержения Этны, что ограничена вершиной вулкана, не влияет на работу международного аэропорта Винченцо Беллини в Катании.
#BREAKING – #Italy: Mount #Etna eruption; strong lava flow underway on Sunday evening.#Sicily #Sicilia #volcano #earthquakes #seismic pic.twitter.com/MTV2Iud4gQ—
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