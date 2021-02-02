На Сицилии задержали больше 20 причастных к мафиозному клану "Коза Ностра"

Фото: полиция (flickr.com)

В Италии сотрудники правоохранительных органов задержали на острове Сицилия 22 человека. Их подозревают в связях с местным мафиозным кланом "Коза Ностра".

Об этом сообщает Corriere della Sera.

Среди задержанных - инспектор и помощник начальника полиции. Они обвиняются во внешней причастности к мафиозной ассоциации, несанкционированном доступе к компьютерной системе и разглашении служебных тайн, и адвокат.

В офисе задержанного адвоката в течение двух лет якобы проходили встречи "главарей преступных группировок острова". Его фирма была выбрана в качестве материально-технической базы мафиозных кланов, потому что закон ограничивает следственную деятельность в адвокатских конторах.

Как известно, босса "Коза Ностры" Маттео Месина Денаро в 2020 году заочно приговорили к пожизненному заключению. В 1993 году он скрылся, но продолжает руководить преступной организацией, несмотря на статус беглеца.

Отметим, что среди наиболее известных преступно-мафиозных группировок в Италии - сицилийская "Коза Ностра", калабрийская "Ндрангета" и неаполитанская "Каморра".

Напомним, в Италии начался крупнейший за 30 лет судебный процесс над мафией. Перед судом предстали 355 членов итальянской преступной группировки "Ндрангета".

Кроме того, в мае 2020 года в Италии 91 представителя мафиозных кланов, среди которых есть те, с кем торговали российские бизнесмены.