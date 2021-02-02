На Сицилії затримали більше 20 причетних до мафіозному клану "Коза Ностра"

Фото: поліція Італії (Getty Images)

В Італії співробітники правоохоронних органів затримали на острові Сицилія 22 людини. Їх підозрюють у зв'язках з місцевим мафіозним кланом "Коза Ностра".

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Серед затриманих - інспектор і помічник начальника поліції. Вони звинувачуються у зовнішній причетності до мафіозної асоціації, несанкціонований доступ до комп'ютерної системи і розголошенні службових таємниць, і адвокат.

В офісі адвоката затриманого протягом двох років нібито проходили зустрічі "ватажків злочинних угрупувань острови". Його фірма була обрана як матеріально-технічна база мафіозних кланів, тому що закон обмежує слідчу діяльність в адвокатських конторах.

Як відомо, боса "Коза Ностри" Маттео Месина Денаро у 2020 році заочно засудили до довічного ув'язнення. У 1993 році він втік, але продовжує керувати злочинною організацією, попри статус втікача.

Відзначимо, що серед найбільш відомих злочинно-мафіозних угруповань в Італії - сицилійська "Коза Ностра", калабрійськая "Ндрангета" і неаполітанська "Каморра".

Нагадаємо, в Італії почався найбільший за 30 років судовий процес над мафією. Перед судом постали 355 членів італійської злочинного угрупування "Ндрангета".

Крім того, в травні 2020 року в Італії 91 представника мафіозних кланів, серед яких є ті, з ким торгували російські бізнесмени.