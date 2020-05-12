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В Италии арестовали представителей мафии, с которыми торговали российские бизнесмены

Новости » В мире     12.05.2020 - 20:59
В Италии арестовали представителей мафии, с которыми торговали российские бизнесмены
Иллюстративное фото (twitter.com/Yonnescaut)

Речь идет о торговле роскошными часами

В рамках спецоперации в Италии арестовали 91 представителя мафиозных кланов, среди которых есть те, с кем торговали российские бизнесмены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщил итальянский прокурор Сальваторе Де Лука, который возглавлял расследование, на Сицилии были арестованы представители мафии, замешанные в разного рода преступлениях.

Среди прочего, они использовали в своих целях предприятия, которые могли быть задействованы для борьбы с коронавирусом, а также делали торговлю роскошными часами с российскими бизнесменами.

ыла серия классических незаконных действий: вымогательство, наркотики, а затем в их криминальном портфеле появились более свежие виды деятельности, такие как игровые автоматы и азартные игры онлайн, роскошные часы", - сказал Де Лука.

Что касается торговли часами, то прокурор сообщил, что один из денежных переводов за эти часы превысил 600 тысяч евро.

"Наше расследование включало перехват телефонных разговоров, который показал, что российские предприниматели были вовлечены в покупку и продажу часов. Мы точно знаем, что некоторые из этих часов приобрела лондонская фирма. Один из денежных переводов за эти часы превысил 600 тысяч евро", - сообщил Де Лука.

Также РБК-Украина писало, что в Италии с 18 мая открывают бары, рестораны и парикмахерские в рамках ослабления карантина. Кроме этого, во Франции, Италии и Испании выписали более 2 миллионов штрафов за нарушения карантина. В Италии нарушители получают штраф в размере 206 евро или до 3 месяцев тюрьмы.

Теги Новости Украины Российская ФедерацияИталиямафия
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