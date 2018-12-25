На Сицилии после извержения вулкана аэропорт возобновил работу

Фото: извержение вулкана Этна (twitter.com/cris_cersei)

Аэродром на средиземноморском острове Сицилия пока что работает ограниченно

После частичного закрытия воздушного пространства над островом Сицилия из-за извержения вулкана Этна, сегодня, 25 декабря, возобновил работу аэропорт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, итальянский аэропорт "Катания" снова открывается после того, как извержение вулкана Этна заставило его прекратить работу.

Вместе с тем, аэродром на средиземноморском острове Сицилия пока что работает ограниченно, принимая четыре рейса в час.

Напомним, 24 декабря на итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна.

Активный вулкан выбросил в небо облако пепла, осложнив видимость. Извержение вулкана сопровождалось землетрясениями.

Национальный институт геофизики и вулканологии Италии насчитал более 130 сейсмических толчков, при этом самый сильный из них достиг магнитуды 4,0.

Позже в сети появилось видео извержения вулкана.