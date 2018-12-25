На Сицилії після виверження вулкана аеропорт відновив роботу

Фото: виверження вулкана Етна (twitter.com/cris_cersei)

Аеродром на середземноморському острові Сицилія поки що працює обмежено

Після часткового закриття повітряного простору над островом Сицилія через виверження вулкана Етна, сьогодні, 25 грудня, відновив роботу аеропорт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, італійський аеропорт "Катанія" знову відкривається після того, як виверження вулкана Етна змусило його припинити роботу.

Разом з тим, аеродром на середземноморському острові Сицилія поки що працює обмежено, приймаючи чотири рейси на годину.

Нагадаємо, 24 грудня на італійському острові Сицилія почалося виверження вулкана Етна.

Активний вулкан викинув у небо хмара попелу, ускладнивши видимість. Виверження вулкана супроводжувалося землетрусами.

Національний інститут геофізики і вулканології Італії нарахував понад 130 сейсмічних поштовхів, при цьому найсильніший з них сягнув магнітуди 4,0.

Пізніше в мережі з'явилося відео виверження вулкана.