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Ситника звільнили з посади заступника голова НАЗК

Понеділок 03 червня 2024 15:44
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Ситника звільнили з посади заступника голова НАЗК Фото: Артем Ситник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Артем Ситник залишив свою посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАЗК.

Ситника було призначено заступником голови НАЗК ще 12 травня 2022 року. Він відповідав за:

  • координацію взаємодії з правоохоронними органами й органами прокуратури, а також забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України;
  • фінансовий контроль, проведення перевірок, моніторингу способу життя та перевірку дотримання вимог законодавства, у тому ж числі у сфері запобігання корупції;
  • запобігання й врегулювання конфлікту інтересів;
  • моніторинг й контроль виконання актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання й врегулювання конфлікту інтересів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Кабінеті міністрів може пройти низка призначень, зокрема на посади міністрів інфраструктури та регіональної політики.

Також нещодавно у Раді проголосували за відставку Олександра Кубракова з посади віцепрем'єра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

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