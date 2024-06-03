Ситника звільнили з посади заступника голова НАЗК
Фото: Артем Ситник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Артем Ситник залишив свою посаду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАЗК.
Ситника було призначено заступником голови НАЗК ще 12 травня 2022 року. Він відповідав за:
- координацію взаємодії з правоохоронними органами й органами прокуратури, а також забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України;
- фінансовий контроль, проведення перевірок, моніторингу способу життя та перевірку дотримання вимог законодавства, у тому ж числі у сфері запобігання корупції;
- запобігання й врегулювання конфлікту інтересів;
- моніторинг й контроль виконання актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання й врегулювання конфлікту інтересів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Кабінеті міністрів може пройти низка призначень, зокрема на посади міністрів інфраструктури та регіональної політики.
Також нещодавно у Раді проголосували за відставку Олександра Кубракова з посади віцепрем'єра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.
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