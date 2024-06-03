Сытника уволили с должности заместителя главы НАПК
Фото: Артем Сытник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Заместитель главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Артем Сытник покинул свой пост.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу НАПК.
Сытник был назначен заместителем главы НАПК еще 12 мая 2022 года. Он отвечал за:
- координацию взаимодействия с правоохранительными органами и органами прокуратуры, а также обеспечение рассмотрения обоснованных выводов о преступлениях, выявление активов лиц, причастных к военной агрессии против Украины;
- финансовый контроль, проведение проверок, мониторинга образа жизни и проверку соблюдения требований законодательства, в том же числе в сфере предотвращения коррупции;
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- мониторинг и контроль выполнения актов законодательства по вопросам этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Кабинете министров может пройти ряд назначений, в частности на должности министров инфраструктуры и региональной политики.
Также недавно в Раде проголосовали за отставку Александра Кубракова с должности вице-премьера по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры.
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