Сытника уволили с должности заместителя главы НАПК

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу НАПК.

Сытник был назначен заместителем главы НАПК еще 12 мая 2022 года. Он отвечал за:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Кабинете министров может пройти ряд назначений, в частности на должности министров инфраструктуры и региональной политики.

Также недавно в Раде проголосовали за отставку Александра Кубракова с должности вице-премьера по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

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