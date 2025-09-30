UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Сіткомети для захисту від дронів. Масштабний збір "Української команди" до Дня захисника

Фото: "Українська команда" проводить збір до Дня захисника на сіткомети (пресслужба)
Автор: Олександр Мороз

Волонтерський штаб "Українська команда" напередодні Дня захисника України оголосив великий збір на сіткомети. Це дієвий засіб захисту наших бійців від російських FPV-дронів, який вже довів свою ефективність на фронті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення з Facebook-сторінки "Української команди".

"Вони вже дуже круто працюють на передовій. Валять дрони навіть на оптоволокні. Наше завдання: ще більше мінусувати ворожі дрони й рятувати життя наших", - повідомляє "Українська команда".

Волонтери закликають українців долучатися до збору, щоб допомогти нашим бійцям на передовій

"Формула проста: більше донатів - більше сіткометів - більше збитих дронів - більше врятованих життів наших захисників! Долучайся до збору! Захистимо тих, хто захищає нас!", - закликають в "Українській команді". 

Долучитися до збору:

Збройні сили УкраїниВолонтери