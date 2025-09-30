RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Сеткометы для защиты от дронов. Масштабный сбор "Украинской команды" ко Дню защитника

Фото: "Украинская команда" проводит сбор ко Дню защитника на сеткометы (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Волонтерский штаб "Украинская команда" накануне Дня защитника Украины объявил большой сбор на сеткометы. Это действенное средство защиты наших бойцов от российских FPV-дронов, которое уже доказало свою эффективность на фронте.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение с Facebook-страницы "Украинской команды".

"Они уже очень круто работают на передовой. Валят дроны даже на оптоволокне. Наша задача: еще больше минусовать вражеские дроны и спасать жизнь наших", - сообщает "Украинская команда".

Волонтеры призывают украинцев присоединяться к сбору, чтобы помочь нашим бойцам на передовой

"Формула проста: больше донатов - больше сеткометов - больше сбитых дронов - больше спасенных жизней наших защитников! Присоединяйся к сбору! Защитим тех, кто защищает нас!", - призывают в "Украинской команде".

Присоединиться к сбору:

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВолонтеры