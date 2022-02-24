Системы разминирования и оборонные средства: Франция предоставит помощь Украине

Во Франции приняли решение о предоставлении Украине военной помощи. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента.
Президент отмечает, что в ходе диалога с президентом Франции Эммануэлем Макроном, он поблагодарил его за принятое решение о помощи Украине.
"Поблагодарил за принятое решение о предоставлении Украине индивидуальных оборонных средств и систем разминирования", - говорится в сообщении.
Также Зеленский отмечает, что обратился к Франции как к стране, председательствующей в Совете ЕС, за макрофинансовой поддержкой Украине.
"Ценю Францию за то, что остается с Украиной в такие сложные времена", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, во Франции заявили, что надеются на продолжение переговоров в нормандском формате. Там подчеркнули, что диалог необходим для урегулирования ситуации вокруг Украины.