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Системы разминирования и оборонные средства: Франция предоставит помощь Украине

Автор: Наталья Скороход

Во Франции приняли решение о предоставлении Украине военной помощи. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента.

Президент отмечает, что в ходе диалога с президентом Франции Эммануэлем Макроном, он поблагодарил его за принятое решение о помощи Украине.

"Поблагодарил за принятое решение о предоставлении Украине индивидуальных оборонных средств и систем разминирования", - говорится в сообщении.

Также Зеленский отмечает, что обратился к Франции как к стране, председательствующей в Совете ЕС, за макрофинансовой поддержкой Украине.

"Ценю Францию за то, что остается с Украиной в такие сложные времена", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, во Франции заявили, что надеются на продолжение переговоров в нормандском формате. Там подчеркнули, что диалог необходим для урегулирования ситуации вокруг Украины.

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ФранцияВторжение России в УкраинуВладимир Зеленский