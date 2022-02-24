Системы разминирования и оборонные средства: Франция предоставит помощь Украине

Президент отмечает, что в ходе диалога с президентом Франции Эммануэлем Макроном, он поблагодарил его за принятое решение о помощи Украине.

"Поблагодарил за принятое решение о предоставлении Украине индивидуальных оборонных средств и систем разминирования", - говорится в сообщении.

Также Зеленский отмечает, что обратился к Франции как к стране, председательствующей в Совете ЕС, за макрофинансовой поддержкой Украине.

"Ценю Францию за то, что остается с Украиной в такие сложные времена", - подчеркнул Зеленский.