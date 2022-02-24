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Системи розмінування та оборонні засоби: Франція надасть допомогу Україні

Автор: Наталья Скороход

У Франції прийняли рішення про надання Україні військової допомоги. Про це розповів президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президент.

Президент зазначає, що в ході діалогу з президентом Франції Еммануелем Макроном, він подякував йому за прийняте рішення про допомогу Україні.

"Подякував за прийняте рішення про надання Україні індивідуальних оборонних засобів і систем розмінування", - йдеться в повідомленні.

Також Зеленський зазначає, що звернувся до Франції як до країни, головуючої в Раді ЄС, за макрофінансовою підтримкою Україні.

"Ціную Францію за те, що залишається з Україною в такі складні часи", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, у Франції заявили, що сподіваються на продовження переговорів у нормандському форматі. Там підкреслили, що діалог необхідний для врегулювання ситуації навколо України.

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ФранціяВторгнення Росії до УкраїниВолодимир Зеленський