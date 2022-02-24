Системи розмінування та оборонні засоби: Франція надасть допомогу Україні

Президент зазначає, що в ході діалогу з президентом Франції Еммануелем Макроном, він подякував йому за прийняте рішення про допомогу Україні.

"Подякував за прийняте рішення про надання Україні індивідуальних оборонних засобів і систем розмінування", - йдеться в повідомленні.

Також Зеленський зазначає, що звернувся до Франції як до країни, головуючої в Раді ЄС, за макрофінансовою підтримкою Україні.

"Ціную Францію за те, що залишається з Україною в такі складні часи", - підкреслив Зеленський.