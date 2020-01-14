Вне системы: как экс-чиновники пытаются вернуться на госслужбу

Чтобы не восстанавливать сотрудников в должности, украинские органы власти применяют целый спектр различных механизмов. Иногда они крайне сомнительны с точки зрения законности, но объяснимы через призму политической целесообразности.

По закону решение суда первой инстанции о восстановлении на публичной службе выполняется безотлагательно после оглашения. Но очень часто правительственные структуры утверждают, что до рассмотрения апелляции имеют право не возвращать истца на работу.

Вторая по популярности схема – ликвидация или переименование госоргана, глава которого по решению суда получил право вернуть свое место. В этом случае власти сознательно затягивают процесс восстановления в должности до момента, когда орган или госучреждение завершит процедуру реорганизации.

Также достаточно распространена, особенно в Национальной полиции, практика формального исполнения решения суда. Тогда сотрудника возвращают не на ту же должность, с которой он был уволен, а на более низкую по рангу или, к примеру, переводят в другую область, чаще всего в районы около линии разграничения на Донбассе.

Все эти схемы испытало на себе большинство чиновников, уволенных как за дисциплинарные или уголовные нарушения, так и по закону о люстрации или в результате переаттестации. На себе их ощутили и топ-руководители государственных органов.

Широкий резонанс в обществе и СМИ получили истории громкого увольнения и безуспешных попыток возвращения на должности бывшего главы ГФС Романа Насирова, экс-главы Конституционного суда Станислава Шевчука и бывшего главного "спасателя" – главы ГосЧС Сергея Бочковского.

Насиров и пустота

11 декабря 2018 года стало известно, что опальный экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров восстановлен в должности. Правительство уволило его после начала уголовного преследования НАБУ и САП.

Чиновника обвиняют в расстрате 2 млрд гривен при предоставлении налоговых рассрочек газодобывающим компаниям, связанным с экс-депутатом Александром Онищенко. Кроме того, антикоррупционные органы заявляли о наличии у руководителя ГФС гражданства Великобритании.

Тем не менее бывший руководитель фискальной службы выиграл процесс в Окружном административном суде Киева (ОАСК) и получил право вернуться в свое кресло.

Судьи посчитали, что служебное расследование касательно Насирова и его увольнение прошли с нарушением процедуры. Утверждения о британском гражданстве украинского топ-налоговика, по их мнению, не были подтверждены документально, а значит, признаны несостоятельными.

Кабмин сразу же заговорил об апелляции, но адвокаты Насирова парировали, что решение суда первой инстанции в данной категории дел выполняются незамедлительно. Руководствуясь этим в конце декабря 2018 года, новый "старый" глава ГФС попытался вернуться на свое рабочее место.

Эта попытка не увенчалась успехом. Публичный процесс по восстановлению Насирова на долгое время затих и перешел в вялотекущую фазу рассмотрения апелляции в суде.

Адвокат бывшего топ-налоговика Любомир Дроздовский сообщил РБК-Украина, что его подзащитный все еще ожидает указа о своем назначении на желаемую должность в фискальной службе. И это при том, что с начала 2019 года был запущен процесс ликвидации ГФС и разделения ее на налоговую и таможенную службы, которые уже возглавили отобранные на конкурсе претенденты.

"На сегодняшний день должность главы ГФС существует, она вакантна, потому что там сейчас нет руководителя, а есть только исполняющий обязанности. То есть на сегодня нет никаких юридических оснований, чтобы не исполнять решение суда о восстановлении Насирова в должности", – заявил юрист.

Он также отметил, что Исполнительная служба Минюста самоустранилась от данного процесса и закрыла производство по ходатайству его клиента.

Кабмин и ГФС не выполнили решение суда даже в части выплаты Насирову зарплаты за период вынужденного прогула. Обычно, органы власти не препятствуют выплате Госказнайчеством оговоренной в судебном постановлении суммы, таким образом, демонстрируя хотя бы частичное выполнение решения суда.

Сейчас бывший глава ГФС больше сосредоточен не на восстановлении в должности, а на собственной защите в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС), где с ноября прошлого года процесс рассмотрения предъявленных экс-чиновнику обвинений перешел в активную фазу.

Казус Бочковского

25 марта 2015 года впервые на заседании Кабинета министров в прямом эфире был задержан чиновник наивысшего ранга. В наручниках оказался глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский.

Текст сообщения о подозрении ему зачитали прямо перед министрами. Главе службы и его заму инкриминировали хищение госсредств при закупке горюче-смазочных материалов по завышенным ценам.

​В тот же день Бочковский был уволен с должности, а место "главного спасателя" занял Зорян Шкиряк – советник министра внутренних дел Арсена Авакова. Последнего экс-глава ГосЧС считает основным заказчиком своего уголовного преследования.

Подробности конфликта, который произошел между ними, Бочковский общественности так и не раскрыл, но параллельно начал вести активную юридическую работу в судах как по уголовному процессу, так и по делу о восстановлении в должности.

Аваков также не скрывал негативного отношения к бывшему подчиненному. "Бочковский – недостойный офицер, он не достоин возглавлять ГосЧС…Те манипуляции, которые он делает в судах, – мы знаем, как с ними бороться. Он не будет в ГСЧС", – заявил министр журналистам, комментируя данный вопрос.

Тем не менее, спустя три года судебных баталий, все тот же Окружной админсуд Киева 26 апреля 2018 года постановил восстановить Бочковского в должности. Более того, 7 августа того же года апелляционный суд отклонил жалобы МВД, Кабмина и ГосЧС и оставил решение первой инстанции без изменений.

После вступления постановления в силу Бочковский даже попытался прорваться на свое рабочее место в ГосЧС, но был не пропущен охраной. Адвокат экс-чиновника Владимир Енич отметил РБК-Украина, что в данном деле власть пошла по пути частичного выполнения судебного решения.

Так, Бочковскому выплатили в полной мере положенную зарплату за время вынужденного прогула в размере около 500 тыс. гривен. Более того, 21 ноября прошлого года суд постановил выплатить экс-главе ГосЧС еще одну сумму зарплаты за период с апреля 2018 по ноябрь 2019 года.

"Понятно, что такие иски бы не появлялись, если было бы выполнено первоначальное решение суда о восстановлении в должности", – подчеркивает адвокат.

По его словам, Бочковский также привлек Исполнительную службу к процессу своего восстановления. Госисполнитель дважды наложил штраф на действующего главу ГосЧС Николая Чечеткина за отказ выполнить решение о восстановлении своего предшественника (по закону штраф составляет от 8,5 до 17 тыс. гривен, – ред.).

На данный момент уже третий состав Кабмина продолжает игнорировать решение суда и отказывается издать распоряжение о назначении Бочковского. "Они понимают, что решение суда должно быть исполнено, но они по политическим причинам не могут это сделать", – резюмирует Енич.

Защитник подчеркивает, что активная борьба в юридической плоскости продолжается. Так, например, по заявлению Бочковского, Государственное бюро расследований открыло уголовное дело по ст. 382 (неисполнение решения суда) Уголовного кодекса и проводит расследование.

Также Исполнительная служба подала в суд ходатайство о разъяснении порядка исполнения решения о восстановлении экс-чиновника.

Уголовное дело по обвинению Бочковского в коррупции, а именно в вымогательстве взяток, уже более 3 лет рассматривает Шевченковский районный суд Киева.

Кассационная жалоба правительства, поданная на решение о восстановлении экс-главы ГосЧС, с 19 сентября 2018 года лежит без движения в Верховном Суде. Официальная причина – большая загруженность судей, которые не могут найти время, чтоб рассмотреть это резонансное дело.

Председатель без суда

Станислав Шевчук стал первым и пока единственным председателем КСУ, который был уволен с должности по итогам голосования своих же коллег.

14 мая 2019 года на закрытом заседании судьи-конституционалисты предъявили ему ряд претензий, среди которых якобы незаконные назначения советников с сомнительной репутацией, давление на судей и политические высказывания.

Данные обвинения показались судьям достаточно вескими для увольнения Шевчука как с должности председателя КСУ, так и с должности рядового судьи. Сам он назвал произошедшее "антиконституционным переворотом".

"Безусловно, что за этим преступлением стоит главный выгодоприобретатель Порошенко, который прикладывает все усилия для удержания власти путем сохранения контроля над главными государственными институтами", – заявил Шевчук.

Уже 21 мая экс-глава суда подал жалобу в ОАСК, а 11 октября его иск был удовлетворен в полном объеме. В постановлении суда прямо указывается, что он должен быть восстановлен и в должности председателя, и в должности судьи КСУ безотлагательно.

Но Конституционный Суд не допустил своего экс-руководителя к рабочему месту, а решение о его восстановлении проигнорировал.

Шевчук в разговоре с РБК-Украина отмечает, что по истечении три месяцев ситуация не изменилась. При этом он подчеркивает, что не видит никаких объективных препятствий для исполнения решения.

"Если в отношении председателя КСУ здесь может быть дискуссия, потому что эта должность сейчас занята, то в отношении судьи вопрос вообще не может возникать (на сегодняшний день в КСУ вакантны три должности судей из 18, – ред.). Есть должность, с которой меня уволили, и достаточно распоряжения председателя КСУ о зачислении меня в штат", – считает Шевчук.

В то же время КСУ принимает решения, которые теоретически могут навсегда заблокировать этот процесс. Так, 2 декабря Большая палата огласила официальное толкование положений Конституции, чем фактически запретила обжаловать абсолютно все решения Конституционного Суда, и не важно, касаются они непосредственно конституционных дел или же других вопросов.

Шевчук убежден, что большинство судей КСУ поддерживают его возвращение, а тормозит процесс только один человек – действующий глава суда Александр Тупицкий. В пресс-службе Конституционного Суда РБК-Украина сообщили, что Тупицкий не намерен комментировать ситуацию с Шевчуком.

Уже 18 декабря Конституционный Суд вынес вопрос восстановления Шевчука на спецзаседание. Не смотря на то, что возвращение своего экс-коллеги поддержали большинство из присутствовавших судей, Тупицкий огласил, что голосование провалено.

По его мнению, восстановление должно было поддержать не большинство, а не менее двух третей от конституционного состава КСУ, то есть как минимум 12 судей. Таким образом Шевчук не может вернуться на должность, даже имея на руках решение суда.

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Исторически сложилось, что в Украине увольнения топ-чиновников нередко продиктованы политической целесообразностью. Зачастую это влечет за собой нарушение юридических процедур и презумпции невиновности.

Эти нарушения позволяют уволенным добиваться в судах возвращения на госслужбу. Но даже положительное решение зачастую не гарантирует восстановления нарушенных прав.

Этот замкнутый круг могут разорвать изменения в закон о госслужбе, принятые новым парламентом в сентябре прошедшего года. Они, кроме того, что вводят контрактную форму работы чиновников, существенно упрощают процедуру их увольнения.