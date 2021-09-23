Систему управления в Киеве важно изменить, - Корниенко

Корниенко считает, что необходимо изменить систему управления городом.

"Для нас не имеет значения фамилия главы КГГА, если он будет назначен. Нам важно изменить систему управления городом на эффективную, которая сделает невозможной все те проявления, о которых сообщают правоохранительные органы", – сказал изданию глава партии СН.

По его словам, "в городе есть законно избранная власть" и этого никто не собирается оспаривать.

В то же время, подчеркивает Корниенко, Киеву нужна и работающая горадминистрация, которая будет контролировать действия местного самоуправления.