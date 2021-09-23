Систему управління в Києві важливо змінити, - Корнієнко

Корнієнко вважає, що необхідно змінити систему управління містом.

"Для нас не має значення прізвище голови КМДА, якщо він буде призначений. Нам важливо змінити систему управління містом на ефективну, яка унеможливить всі ті прояви, про які повідомляють правоохоронні органи", – сказав виданню глава партії СН.

За його словами," у місті є законно обрана влада " і цього ніхто не збирається оскаржувати.

Водночас, підкреслює Корнієнко, Києву потрібна і працююча міськадміністрація, яка контролюватиме дії місцевого самоврядування.