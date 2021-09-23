Систему управления в Киеве важно изменить, - Корниенко

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал обыски в департаментах КГГА. Он заверяет, что никакого политического подтекста в происходящем нет.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Штурм столицы. Чем закончится конфликт Кличко и команды Зеленского" .

Корниенко считает, что необходимо изменить систему управления городом.

"Для нас не имеет значения фамилия главы КГГА, если он будет назначен. Нам важно изменить систему управления городом на эффективную, которая сделает невозможной все те проявления, о которых сообщают правоохранительные органы", – сказал изданию глава партии СН.

По его словам, "в городе есть законно избранная власть" и этого никто не собирается оспаривать.

В то же время, подчеркивает Корниенко, Киеву нужна и работающая горадминистрация, которая будет контролировать действия местного самоуправления.