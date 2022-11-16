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Систему стабілізували, але ситуація складна. У Києві діють аварійні та планові відключення світла

Фото: у Києві діють аварійні та планові відключення світла (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Після масованого обстрілу України 15 листопада систему енергопостачання вдалося стабілізувати, проте ситуація з дефіцитом енергії залишається складною. У зв'язку з цим у Києві діють як аварійні, так планові відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"Ситуація з енергопостачанням в столиці, як і в багатьох регіонах країни, - складна. Мережа електропостачання Києва об’єднана з національною системою енергопостачання. І вчора ворог поцілив у багато об’єктів в Україні. Саме з цим були пов’язані масові відключення світла. Наразі систему стабілізували. Але ситуація з дефіцитом енергії залишається складною", - написав він.

За розпорядженням "Укренерго" у столиці застосовують погодинні та екстренні відключення електроенергії. Енергетики роблять це, аби зберегти керованість енергосистеми.

"Що стосується теплопостачання. Хочу зазначити, що не зважаючи на всі складності - тепло зараз в оселях киян є", - додав Кличко.

За його словами, об’єкти критичної інфраструктури Києва забезпечені генераторами та пальним на випадок відключень.

Нагадаємо, вчора росіяни випустили по Україні 96 крилатих ракет, 75 з них вдалося збити.

Через найбільшу атаку в історії енергетики по всій Україні застосовуються графіки погодинних відключень, а також додатково - аварійні відключення.

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Київвідключеня світлаВіялові відключенняЕлектроенергія