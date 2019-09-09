Систему банковских платежей переводят в круглосуточный режим

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил Концепцию расширенного регламента работы Системы электронных платежей НБУ, согласно которой система будет работать в круглосуточном режиме. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, введение круглосуточного режима работы СЭП отвечает мировым тенденциям развития платежных систем в части доступности сервиса для участников платежной системы 24/7/365.

Введение круглосуточного режима работы СЭП планируется осуществить в два этапа:

на первом этапе - перейти на расширенный регламент работы СЭП. Он будет предусматривать доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа на сутки 7 дней на неделю (23/7) с учетом технологического перерыва в один час при переходе на новый день. В то же время будет сохранено действующую технологию работы СЭП, порядок составления бухгалтерской и статистической отчетности. Такой режим работы СЭП предлагается ввести во II квартале 2020 года;

на втором этапе - реализовать в СЭП "бесшовный" режим работы 24/7. Речь идет о том, что переход от текущего до следующего банковского дня будет осуществляться мгновенно, без приостановления приема платежей в СЭП во время перехода на новый день. Такой режим работы СЭП планируется реализовать в рамках работ по созданию следующего поколения СЭП (СЭП-4).

Сейчас НБУ работает над реализацией первого этапа введения круглосуточного режима работы СЭП. Вскоре состоятся встречи с банковским сообществом для обсуждения основных принципов работы СЭП в режиме 23/7.

Напомним, что на сегодня СЭП обеспечивает прием межбанковских платежей с 8:30 до 19:00 в рабочие дни и не работает в праздничные и выходные дни.

Отметим, в августе 2018 года в Национальном банке Украины назвали приоритеты в осовременивании Системы электронных платежей (СЭП). Сейчас через СЭП осуществляется 97% межбанковских переводов в национальной валюте в пределах Украины, тогда как через корреспондентские счета, открытые банками в других банках, - 3% таких переводов.

Напомним, в апреле Национальный банк Украины принял решение о переносе рабочих дней банковской системы в 2019 году. Дни работы украинской банковской системы переносятся с: вторника 30 апреля - на субботу 11 мая; понедельника 30 декабря - на субботу 21 декабря; вторник, 31 декабря - на субботу 28 декабря.