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Системные риски являются высокими, но контролируемыми, - Совет по финансовой стабильности

Фото: в НБУ рассказали об итогах заседания Совета по финансовой стабильности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В результате широкомасштабной агрессии России против Украины значительно вырос уровень всех рисков, которые влияют на стабильность финансовой системы. В то же время в Совете по финансовой стабильности посчитают риски контролируемыми благодаря совместным действиям государственных органов и учреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Во время заседания Совета по финансовой стабильности 12 апреля отмечалось, что потери ВВП Украины в 2022 году будут существенными. Инфляционное давление остается значительным из-за вывода из строя объектов производственной и транспортной инфраструктуры, более высоких производственных затрат. Соответственно значительно растет объем бюджетных расходов на поддержку бизнеса и постепенное восстановление экономики.

"В I квартале доходы бюджета удалось поддержать за счет авансовых выплат дивидендов государственными предприятиями и перечисления прибыли НБУ. С учетом ожидаемых ограниченных поступлений во II квартале все более весомой является дальнейшая поддержка от международных доноров", - говорится в сообщении.

Фиксация обменного курса на момент начала войны и введение ограничений на движение капитала значительно снизили давление на валютный рынок. Уровень международных резервов НБУ остается на приемлемом уровне, однако экспортный потенциал значительно ограничен, в частности логистическими проблемами. Цены на энергоносители, особенно на природный газ выросли быстрыми темпами. Война также вызвала ухудшение прогнозов мирового роста и сокращение глобальной торговли, отметили в НБУ.

Члены РФС согласились, что для сохранения финансовой стабильности эмиссионное финансирование государственного бюджета Национальным банком должно быть и в дальнейшем минимизировано. Для достижения этого нужно продолжать прилагать усилия для привлечения официального финансирования от международных партнеров на льготных условиях, а также придерживаться максимально возможной экономии бюджетных ресурсов и международных резервов в условиях военного положения.

"Увеличение бюджетных расходов должно направляться прежде всего на приоритетные направления - обеспечение обороноспособности страны и социальной защиты населения, в то же время предоставление налоговых льгот должно носить исключительный, а не всеобъемлющий характер", - говорится в сообщении.

Совет по финансовой стабильности создан в марте 2015 года указом президента Украины и является форумом для экспертного обсуждения системных рисков, угрожающих финансовой стабильности государства. В него входят представители НБУ, Минфина и других ведомств.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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