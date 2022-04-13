Системні ризики є високими, проте контрольованими, - Рада з фінансової стабільності

Під час засідання Раді з фінансової стабільності 12 квітня зазначалося, що втрати ВВП України в 2022 році будуть суттєвими. Інфляційний тиск залишається значним через виведення з ладу об’єктів виробничої та транспортної інфраструктури, вищі виробничі витрати. Відповідно значно зростає обсяг бюджетних витрат на підтримку бізнесу та поступове відновлення економіки.

"У І кварталі доходи бюджету вдалося підтримати за рахунок авансових виплат дивідендів державними підприємствами та перерахування прибутку НБУ. З урахуванням очікуваних обмежених надходжень у ІІ кварталі все вагомішою є подальша підтримка від міжнародних донорів", - йдеться в повідомленні.

Фіксація обмінного курсу на момент початку війни та запровадження обмежень на рух капіталу значно знизили тиск на валютний ринок. Рівень міжнародних резервів НБУ залишається на прийнятному рівні, проте експортний потенціал значно обмежено, зокрема логістичними проблемами. Ціни на енергоносії, особливо на природний газ, зросли швидкими темпами. Війна також спричинила погіршення прогнозів світового зростання та скорочення глобальної торгівлі, зазначили в НБУ.

Члени РФС погодилися, що для збереження фінансової стабільності емісійне фінансування державного бюджету Національним банком має бути і надалі мінімізовано. Для досягнення цього потрібно продовжувати докладати зусиль для залучення офіційного фінансування від міжнародних партнерів на пільгових умовах, а також дотримуватися максимально можливої економії бюджетних ресурсів і міжнародних резервів в умовах воєнного стану.

"Збільшення бюджетних видатків має відбуватися насамперед на пріоритетні напрями - забезпечення обороноздатності країни та соціального захисту населення, водночас надання податкових пільг має носити виключний, а не всеохоплюючий характер", - йдеться в повідомленні.

Рада з фінансової стабільності створена в березні 2015 року указом президента України і є форумом для фахового обговорення системних ризиків, що загрожують фінансовій стабільності держави. До неї входять представники НБУ, Мінфіну та інших відомств.