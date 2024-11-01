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Системні проблеми в енергетиці призводять до накопичення боргів, - експерт

Фото: системні проблеми в енергетиці призводять до накопичення боргів (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Накопичення боргів в енергетичному секторі України переважно спричинене системними проблемами, а не заборгованістю населення.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на радіо NV.

На його думку, основне боргове навантаження виникло через системні проблеми.  
 
"Наприклад, у водоканалів українських тариф такий, що вони платити за електрику здебільшого просто не можуть. В них нема грошей, не заплановано. Заплатити ринкову ціну за електрику вони просто не можуть. Вони і не платять, відповідно, формується відповідний борг, а відключити водоканал неможливо, бо це критична інфраструктура, ми залишимося без каналізації і без води", - зазначив Харченко. 
 
Експерт наголосив, що подібні проблеми існують і в інших секторах, зокрема у державних вугільних шахтах, які споживають електрику, але не платять за неї.  
 
Також Харченко підкреслив, що вирішення цих проблем лежить у площині відповідальності регулятора, профільного міністерства та Кабінету міністрів.  
 
"Тут такий комплекс проблем, які можуть бути вирішені виключно за рахунок роботи регулятора, міністерства і в цілому Кабінету Міністрів насправді. І тут сьогодні я не бачу ні дій, ні плану, ні спроможності, ні навіть активної комунікації про те, що є розуміння, що це треба робити", - зауважив Харченко. 
 
Нещодавно Андріан Прокіп, експерт з програми "Енергетика" аналітичного центру Український інститут майбутнього наголошував, що Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) має ухвалити рішення, які дозволять запобігти збільшенню боргових проблем на ринку електроенергії.

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Електроенергія