Системные проблемы в энергетике приводят к накоплению долгов, - эксперт

По его мнению, основная долговая нагрузка возникла из-за системных проблем.



"Например, у водоканалов украинских тариф такой, что они платить за электричество в большинстве своем просто не могут. У них нет денег, не запланировано. Заплатить рыночную цену за электричество они просто не могут. Они и не платят, соответственно, формируется соответствующий долг, а отключить водоканал невозможно, потому что это критическая инфраструктура, мы останемся без канализации и без воды", – отметил Харченко.



Эксперт подчеркнул, что подобные проблемы существуют и в других секторах, в частности, в государственных угольных шахтах, которые потребляют электричество, но не платят за него.



Также Харченко подчеркнул, что решение этих проблем лежит в плоскости ответственности регулятора, профильного министерства и Кабинета министров.



"Здесь такой комплекс проблем, которые могут быть решены исключительно за счет работы регулятора, министерства и в целом Кабинета Министров на самом деле. И здесь сегодня я не вижу ни действий, ни плана, ни возможности, ни даже активной коммуникации о том, что есть понимание, что это нужно делать", - заметил Харченко.



Недавно Андриан Прокоп, эксперт по программе "Энергетика" аналитического центра Украинский институт будущего отмечал, что Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) должна принять решения, которые позволят предотвратить увеличение долговых проблем на рынке электроэнергии.