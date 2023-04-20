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Системи захисту неба в України вже дуже серйозні, але будуть ще потужнішими, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Україна вже сьогодні має серйозні системи для захисту неба, але незабаром вони будуть ще потужнішими.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"На рівні держави робиться все, щоб збільшувати можливість захищати й захищатися від російських ударів. Системи ППО та інша зброя для захисту неба вже зараз у нас, в України, дуже серйозні. Але мають бути – і, впевнений, будуть – іще потужніші", - заявив Президент України.

Зеленський також у відеозверненні подякував усім, хто своєю точністю та швидкістю забезпечує ефективність усієї тієї зброї, яка з'явилася у нашої держави.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала систему протиповітряної оборони Patriot від США, Німеччини та Нідерландів.

Також раніше уряд Німеччини офіційно повідомив про доставку в Україну системи ППО Patriot разом із ракетами. Незабаром міністр оборони України Олексій Рєзніков підтвердив прибуття систем Patriot в Україну.

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Володимир ЗеленськийПВО