Системи захисту неба в України вже дуже серйозні, але будуть ще потужнішими, - Зеленський

Україна вже сьогодні має серйозні системи для захисту неба, але незабаром вони будуть ще потужнішими.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

"На рівні держави робиться все, щоб збільшувати можливість захищати й захищатися від російських ударів. Системи ППО та інша зброя для захисту неба вже зараз у нас, в України, дуже серйозні. Але мають бути – і, впевнений, будуть – іще потужніші", - заявив Президент України.

Зеленський також у відеозверненні подякував усім, хто своєю точністю та швидкістю забезпечує ефективність усієї тієї зброї, яка з'явилася у нашої держави.