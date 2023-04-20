Системы для защиты неба у Украины уже очень серьезные, но будут еще мощнее, - Зеленский
Украина уже сегодня имеет серьезные системы для защиты неба, но вскоре они будут еще мощнее.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.
"На уровне государства делается все, чтобы наращивать возможность защищать и защищаться от российских ударов. Системы ПВО и другое оружие для защиты неба уже сейчас у нас в Украине очень серьезные. Но должны быть – и, уверен, будут – более мощные", - заявил президент Украины.
Зеленский также в видеообращении поблагодарил всех, кто своей точностью и быстротой обеспечивает эффективность всего того оружия, которое появилось у нашего государства.
Ранее сообщалось, что Украина получила систему противовоздушной обороны Patriot от США, Германии и Нидерландов.
Также ранее правительство Германии официально сообщила о доставке в Украину системы ПВО Patriot вместе с ракетами. Вскоре министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил прибытие систем Patriot в Украину.
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