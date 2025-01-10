Системи ППО, танки і гаубиці. Німеччина готує Україні нові пакети зброї, - ЗМІ

Видання, посилаючись на джерела в урядових колах, зазначає, що до нових пакетів увійдуть 22 основні бойові танки Leopard 1, 25 бойових машин піхоти Marder і ще одна система протиповітряної оборони Iris-T SLM/SLS.

Також, за інформацією N-TV, Україні буде поставлено 16 гаубиць, дві додаткові пускові установки Patriot та сім зеніток Gepard зі 120 тисячами боєприпасів.

"Україна також отримає 3,5 тисячі озброєних безпілотників від Helsing, шість озброєних гелікоптерів Sea-King і 250 тисяч артилерійських боєприпасів. Крім того, є низка іншого озброєння та техніки для української армії", - повідомляє видання.