Системи ППО, танки і гаубиці. Німеччина готує Україні нові пакети зброї, - ЗМІ

Німеччина готує для України нові великі пакети військової допомоги. Їх можуть надати у першому півріччі 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на N-TV.
Видання, посилаючись на джерела в урядових колах, зазначає, що до нових пакетів увійдуть 22 основні бойові танки Leopard 1, 25 бойових машин піхоти Marder і ще одна система протиповітряної оборони Iris-T SLM/SLS.
Також, за інформацією N-TV, Україні буде поставлено 16 гаубиць, дві додаткові пускові установки Patriot та сім зеніток Gepard зі 120 тисячами боєприпасів.
"Україна також отримає 3,5 тисячі озброєних безпілотників від Helsing, шість озброєних гелікоптерів Sea-King і 250 тисяч артилерійських боєприпасів. Крім того, є низка іншого озброєння та техніки для української армії", - повідомляє видання.
Варто зазначити, що Німеччина - одна з головних союзниць України і лідерів з надання військової допомоги. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Берлін передав українській армії танки різних модифікацій, артилерію, бойові машини, снаряди, амуніцію та інше озброєння.
Також Німеччина передала Україні засоби для посилення протиповітряної оборони. Йдеться про новітні ЗРК Iris-T та Patriot. Як повідомляв міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, Берлін збирається найближчим часом передати Україні додаткові ракети до систем Iris-T.
Втім, за даними німецьких ЗМІ, канцлер Німеччини Олаф Шольц блокує новий пакет допомоги Україні перед виборами у Бундестаг.
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