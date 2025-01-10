Системы ПВО, танки и гаубицы. Германия готовит Украине новые пакеты оружия, - СМИ

Издание, ссылаясь на источники в правительственных кругах, отмечает, что в новые пакеты войдут 22 основных боевых танка Leopard 1, 25 боевых машин пехоты Marder и еще одна система противовоздушной обороны Iris-T SLM/SLS.

Также, по информации N-TV, Украине будет поставлено 16 гаубиц, две дополнительные пусковые установки Patriot и семь зениток Gepard со 120 тысячами боеприпасов.

"Украина также получит 3,5 тысячи вооруженных беспилотников от Helsing, шесть вооруженных вертолетов Sea-King и 250 тысяч артиллерийских боеприпасов. Кроме того, есть ряд другого вооружения и техники для украинской армии", - сообщает издание.