Системы ПВО, танки и гаубицы. Германия готовит Украине новые пакеты оружия, - СМИ

Германия готовит для Украины новые крупные пакеты военной помощи. Их могут предоставить в первом полугодии 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на N-TV.
Издание, ссылаясь на источники в правительственных кругах, отмечает, что в новые пакеты войдут 22 основных боевых танка Leopard 1, 25 боевых машин пехоты Marder и еще одна система противовоздушной обороны Iris-T SLM/SLS.
Также, по информации N-TV, Украине будет поставлено 16 гаубиц, две дополнительные пусковые установки Patriot и семь зениток Gepard со 120 тысячами боеприпасов.
"Украина также получит 3,5 тысячи вооруженных беспилотников от Helsing, шесть вооруженных вертолетов Sea-King и 250 тысяч артиллерийских боеприпасов. Кроме того, есть ряд другого вооружения и техники для украинской армии", - сообщает издание.
Стоит отметить, что Германия - одна из главных союзниц Украины и лидеров по оказанию военной помощи. С начала полномасштабного вторжения России Берлин передал украинской армии танки различных модификаций, артиллерию, боевые машины, снаряды, амуницию и другое вооружение.
Также Германия передала Украине средства для усиления противовоздушной обороны. Речь идет о новейших ЗРК Iris-T и Patriot. Как сообщал министр обороны Германии Борис Писториус, Берлин собирается в ближайшее время передать Украине дополнительные ракеты к системам Iris-T.
Впрочем, по данным немецких СМИ, канцлер Германии Олаф Шольц блокирует новый пакет помощи Украине перед выборами в Бундестаг.
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