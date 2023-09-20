Системи ППО, боєприпаси і не тільки. Латвія оголосила про новий пакет допомоги Україні

Новий голова Міноборони Латвії розповів про додатковий пакет озброєння в рамках допомоги Силам оборони України, під час зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим на полях "Рамштайну" (Контактна група з оборони України, що відбулася 19 вересня в Німеччині).

Яке озброєння надасть Рига

"Латвія надішле Україні додаткову військову підтримку, включаючи найважливіші можливості - додаткові міномети, системи ППО та боєприпаси великого калібру", - написав Спрудс.

Також він зазначив, що вірить у те, що Україна зможе дати відсіч російським загарбникам.

"Україна повинна і вона переможе!" - наголосив глава Міноборони Латвії, та подякував Умєрову за зустріч у форматі "Рамштайн".

Допомога Латвії для України

Нагадаємо, що Латвія є одним із найактивніших союзників України з початку повномасштабного вторгнення РФ. Вона надає нашій країні як військову, і політичну допомогу.

Нещодавно минулий голова Міноборони Латвії Інара Мурнієце заявила про те, що країна виділяє на гуманітарну та військову допомогу Україні понад 1% національного ВВП.

Також повідомлялося, що раніше парламент Латвії закликав НАТО запросити Україну стати частиною Альянсу.

Бере участь Латвія й у "літаковій коаліції". Так, раніше ця країна домовилася з Канадою про спільну програму навчання українських захисників. А 25 серпня стало відомо про передачу Україні чергового вертольота Мі-17.