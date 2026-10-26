У системі оповіщення про тривогу у Києві стався збій

Збій у системі оповіщення

У роботі територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (ТАСЦО) стався технічний збій.

"Саме через це користувачі мобільних застосунків кілька разів поспіль отримали сповіщення про повітряну тривогу", - йдеться у дописі



Станом на 20.18 у Києві повітряної тривоги немає, кажуть у адміністрації.



У КМДА зазначили, що роботу системи відновлено та перепросили за незручності.

До слова, у соцмережах писали, що жителі Києва отримали 7 сповіщень про повітряну тривогу за 5 хвилин.