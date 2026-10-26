У системі оповіщення про тривогу у Києві стався збій

Увечері 26 жовтня кияни отримували у мобільному додатку неправильні сповіщення про повітряну тривогу. Стався технічний збій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської міської державної адміністрації у Telegram.
У роботі територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (ТАСЦО) стався технічний збій.
"Саме через це користувачі мобільних застосунків кілька разів поспіль отримали сповіщення про повітряну тривогу", - йдеться у дописі
Станом на 20.18 у Києві повітряної тривоги немає, кажуть у адміністрації.
У КМДА зазначили, що роботу системи відновлено та перепросили за незручності.
До слова, у соцмережах писали, що жителі Києва отримали 7 сповіщень про повітряну тривогу за 5 хвилин.
Раніше РБК-Україна писало, що оновлений застосунок "Повітряна тривога" показує рух крилатих ракет, "Шахедів" та КАБів над Україною, проте балістичні ракети на карті не відображатимуться.
Крім того, у Кабміні України оголосили про нові правила навчання школярів під час тривалих повітряних тривог. Виконанням цього рішення займуться громади.