В системе оповещения о тревоге в Киеве произошел сбой

Вечером 26 октября киевляне получали в мобильном приложении неправильные уведомления о воздушной тревоге. Произошел технический сбой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевской городской государственной администрации в Telegram.
В работе территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения (ТАСЦО) произошел технический сбой.
"Именно поэтому пользователи мобильных приложений несколько раз подряд получили уведомления о воздушной тревоге", - говорится в сообщении
По состоянию на 20:18 в Киеве воздушной тревоги нет, говорят в администрации.
В КГГА отметили, что работа системы возобновлена и извинились за неудобства.
К слову, в соцсетях писали, что жители Киева получили 7 уведомлений о воздушной тревоге за 5 минут.
Ранее РБК-Украина писало, что обновленное приложение "Воздушная тревога" показывает движение крылатых ракет, "Шахедов" и КАБов над Украиной, однако баллистические ракеты на карте не будут отображаться.
Кроме того, в Кабмине Украины объявили о новых правилах обучения школьников во время длительных воздушных тревог. Выполнением этого решения займутся громады.