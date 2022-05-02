UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В системе онлайн-продаж Укрзализныци третий день подряд происходят сбои: названа причина

Укрзализныця (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Укрзализныця заявила, что в системе онлайн-продаж третий день подряд происходят сбои. В компании назвали причину и какие данные пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Сообщается, что Укрзализныця является мишенью для кибератак, которые наносит враг.

В частности, с этой проблемой компания борется круглосуточно.

"Без технологических деталей, пусть это официально прозвучит как "айтишная магия" - сегодня же International Harry Potter Day, в конце концов!",- говорится в сообщении.

В результате атак данные на серверах цели, поезда продолжают движение. Однако, Укрзализныця закрыла на сегодня booking для трафика из-за пределов Украины. Также страдает горячая линия и онлайн поддержка.

Если покупать билеты без риска, то лучше всего это сделать в кассе.

"Мы вывели на работу максимум кассиров, чтобы несколько упростить задачу пассажирам, но в то же время куда больше верим в диджитал, а затем упорно держим кибероборону и дописываем приложение", - сообщает Укрзализныця.

Также через booking и чат-боты продажи тоже проходят, но если платеж зависнет, тогда деньги будут возвращены через 3-10 банковских дней, в зависимости от банка.

Ранее мы сообщали, что Укрзализныця сообщает о временных сбоях на сервисах онлайн-продажи.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця