Укрзализныця сообщает о временных сбоях на сервисах онлайн-продажи

Укрзализныця сообщила о временных сбоях на сервисах онлайн-продажи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

"Опять наблюдаем набеги орды на наши сервисы онлайн-продажи и линию поддержки, могут быть временные сбои. Просим набраться терпения, мы работаем над отражением атак", - сообщили в Укрзализныце.

Там добавили, что кассы на вокзалах работают, поезда следуют по расписанию.