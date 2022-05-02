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У системі онлайн-продажів Укрзалізниці третій день поспіль стаються збої: названо причину

Укрзалізниця (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Укрзалізниця заявила, що у системі онлайн-продажів третій день поспіль стаються збої. В компанії назвали причину та які дані постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Повідомляється, що Укрзалізниця є мішенню для кібератак, які завдає ворог.

Зокрема, з цією проблемою компанія бореться цілодобово.

"Без технологічних деталей, нехай це офіційно прозвучить як "айтішна магія" - сьогодні ж International Harry Potter Day, врешті решт!", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атак дані на серверах цілі, поїзди продовжують рух. Однак, Укрзалізниця закрила на сьогодні booking для трафіку з-поза меж України. Також страждає гаряча лінія та онлайн-підтримка.

Зазнається, щоб купувати квитки без ризику, то найкраще це зробити у касі.

"Ми вивели на роботу максимум касирів, щоб дещо спростити задачу пасажирам, але водночас куди більше віримо в діджитал, а відтак наполегливо тримаємо кібероборону і дописуємо застосунок", - повідомляє Укрзалізниця.

Також через booking та чат-боти продажі теж проходять, але якщо платіж зависне, тоді гроші буде повернено через 3-10 банківських днів, залежно від банку.

Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця повідомляє про тимчасові збої на сервісах онлайн-продажу.

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Укрзалізниця