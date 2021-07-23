Убыточность тепловой генерации создает риск для интеграции энергосистемы в ЕС, - экс-министр

"Это несет не только значительные риски для срыва отопительного сезона, но и для успешного прохождения тестового режима автономной работы ОЭС Украины, (физически отделившейся от энергосистем РФ и РБ) зимой в рамках подготовки к предстоящей синхронизации с европейской энергосистемой ENTSO-E", - отметила Буславец .

Она отметила, что по состоянию на 23 июля из эксплуатации выведено 20 блоков тепловой генерации из-за:

аварийных ремонтов 6 блоков (1778 МВт мощности)

отсутствия топлива 14 блоков (5512 МВт).

По ее информации за последние 10 дней поставки угля на станции в среднем составляли 49 тыс. тонн в сутки, а расходы - 70 тыс. тонн.

"Сейчас на складах ТЭС находится только 938 тыс. тонн угля. Среднесуточное срабатывание угля с начала месяца - 16 тыс. тонн", - отметила Буславец.