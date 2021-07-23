Збитковість теплової генерації створює ризик для інтеграції енергосистеми до ЕС, - екс-міністр

"Це несе не тільки значні ризики зриву опалювального сезону, а й успішному проходженню тестового режиму автономної роботи ОЕС України (фізично від’єднаної від енергосистем РФ та РБ) взимку в рамках підготовки до майбутньої синхронізації з європейською енергосистемою ENTSO-E", - зазначила Буславець.

Вона наголосила, що станом на 23 липня з експлуатації виведено 20 блоків теплової генерації через:

аварійні ремонти 6 блоків (1778 МВт потужності)

відсутність палива 14 блоків (5512 МВт).

За її інформацією за останні 10 днів поставки вугілля на станції в середньому складали 49 тис. тонн на добу, а витрати - 70 тис. тонн.

"Наразі на складах ТЕС знаходиться лише 938 тис. тонн вугілля. Середньодобове спрацювання вугілля з початку місяця - 16 тис. тонн", - зазначила Буславець.