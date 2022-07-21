Система более жесткая. Лукашенко признал наличие авторитаризма в Беларуси

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "БЕЛТА" , которая приводит выдержки из его интервью для AFP.

По его словам, президент в Беларуси наделен большими полномочиями.

"Да, у нас система власти более жесткая. Я даже не исключал бы слово авторитарная. Но ни в коем случае не диктатура. Для того, чтобы диктовать, надо иметь определенные рычаги влияния и ресурсы. Какие у Беларуси есть ресурсы, чтобы диктовать Франции, Польше, Литве, Латвии, Украине, России?", - отметил Лукашенко, по всей видимости считая, что режим диктатуры направлен на внешние отношения.