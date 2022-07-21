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Система більш жорстка. Лукашенко визнав наявність авторитаризму в Білорусі

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко визнав, що встановив авторитаризм у своїй країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "БЕЛТА", яка наводить витяги з його інтерв'ю для AFP.

За його словами, президент в Білорусі наділений великими повноваженнями.

"Так, у нас система влади більш жорстка. Я навіть не виключав би слово авторитарна. Але ні в якому разі не диктатура. Для того, щоб диктувати, треба мати певні важелі впливу і ресурси. Які у Білорусі є ресурси, щоб диктувати Франції, Польщі, Литві, Латвії, Україні, Росії?",- зазначив Лукашенко, по всій видимості вважаючи, що режим диктатури спрямований на зовнішні відносини.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що президент Росії Володимир Путін розв'язав війну нібито з тієї причини, що "українці його образили".

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