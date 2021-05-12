Система "Железный купол" перехватила 90% ракет, выпущенных по Израилю, - ЦАХАЛ

По словам Конрикуса, в результате ответных мер Израиля в целом удалось уничтожить 30 боевиков, представляющих террористические группировки ХАМАС и "Исламский джихад", которые проводят обстрел израильских территорий. В то же время, от обстрелов со стороны Сектора Газа в Израиле погибли шесть человек: пятеро гражданских и один военный, отметил представитель ЦАХАЛ.

В свою очередь, пресс-секретарь МИД Израиля Лиор Хаят отметил, что нынешние действия израильских военных - это реализация права любой страны на самозащиту, перед лицом террористических нападений со стороны ХАМАС, а удары по боевикам проводятся точечно, с целью минимизировать потери среди мирных жителей Сектора Газа.

"ХАМАС совершает одновременно два военных преступления. Во-первых, они обстреливают места, где живет гражданское население. Во-вторых, сами обстрелы производятся из мест проживания гражданских лиц в Палестине. Они, по сути, используют своих же людей в качестве "живого щита", чтобы увеличить количество жертв с обеих сторон", - подчеркнул Хаят.