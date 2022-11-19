Система ППО Hawk заступає на бойове чергування: у ЗСУ розкрили деталі

"Нове посилення української системи ППО очікується найближчими днями. На бойове чергування заступає американський зенітний ракетний комплекс Hawk", - йдеться у повідомленні Збройних сил.

У ЗСУ додають, що зенітний ракетний комплекс Hawk має середню дальність ураження для знищення літаків та ракет. При цьому західні аналітики оцінюють ймовірність збиття повітряних цілей "Яструбом" у 85%.

"Але ми твердо переконані, що в руках українських професіоналів та патріотів ця зброя покаже найкращий результат", - наголошують у Збройних силах.