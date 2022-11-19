Система ПВО Hawk заступает на боевое дежурство: в ВСУ раскрыли детали

"Новое усиление украинской системы ПВО ожидается в ближайшие дни. На боевое дежурство заступает американский зенитный ракетный комплекс Hawk", - сказано в сообщении Вооруженных сил.

В ВСУ добавляют, что зенитный ракетный комплекс Hawk имеет среднюю дальность поражения для уничтожения самолетов и ракет. При этом западные аналитики оценивают вероятность сбития воздушных целей "Ястребом" в 85%.

"Но мы твердо убеждены, что в руках украинских профессионалов и патриотов это оружие покажет лучший результат", - подчеркивают в Вооруженных силах.