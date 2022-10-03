ua ru
Пн, 03 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Система надання притулку в Євросоюзі зазнала краху, - Нехаммер

Новость на русском →
Відень, Понеділок 03 жовтня 2022 15:37
Система надання притулку в Євросоюзі зазнала краху, - Нехаммер Фото: канцлер Австрії Карл Нехаммер (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Система надання притулку в Євросоюзі останніми роками зазнала краху. Тому вона має бути реформована.

Про це заявив канцлер Австрії Карл Нехаммер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kronen Zeitung .

"Необхідно терміново задуматися про те, як має бути змінена система надання притулку в Євросоюзі, які правові підстави мають бути змінені. Тому що система надання притулку в ЄС зазнала краху. Це більш ніж драматично, це причина, і ми, національні держави, повинні справлятися з її наслідками", - заявив канцлер Австрії.

Він також наголосив, що Австрія незабаром направить сигнал до Брюсселя та закликає Єврокомісію зробити необхідні кроки у напрямку створення справжнього прикордонного контролю та прискорення процесу ухвалення рішення про надання притулку вже на кордонах ЄС.

Раніше ми писали, що в Європейському Союзі немає спільного розуміння, чи розпочинати інтеграцію українських біженців. Головним чинником залишається непередбачуваність, як довго триватиме війна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Австрія Евросоюз
NEWS
Посли ЄС сьогодні розглянуть восьмий пакет санкцій проти Росії
Посли ЄС сьогодні розглянуть восьмий пакет санкцій проти Росії
DAILY
Посол ЄС Матті Маасікас: За підтримку від пересічних європейців Україні треба боротися
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол ЄС Матті Маасікас: За підтримку від пересічних європейців Україні треба боротися