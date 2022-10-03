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Система предоставления убежища в Евросоюзе потерпела крах, - Нехаммер

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Вена, Понедельник 03 октября 2022 15:37
Система предоставления убежища в Евросоюзе потерпела крах, - Нехаммер Фото: канцлер Австрии Карл Нехаммер (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Система предоставления убежища в Евросоюзе в последние годы потерпела крах. Потому она должна быть реформирована.

Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kronen Zeitung.

"Необходимо срочно задуматься о том, как должна быть изменена система предоставления убежища в Евросоюзе, какие правовые основания должны быть изменены. Потому что система предоставления убежища в ЕС потерпела крах. Это более чем драматично, это причина, и мы, национальные государства, должны справляться с ее последствиями", - заявил канцлер Австрии.

Он также подчеркнул, что Австрия вскоре направит сигнал в Брюссель и призовет Еврокомиссию сделать необходимые шаги в направлении создания настоящего пограничного контроля и ускорения процесса принятия решения о предоставлении убежища уже на границах ЕС.

Ранее мы писали, что в Европейском Союзе нет общего понимания, начинать ли интеграцию украинских беженцев. Главным фактором остается непредсказуемость, как долго продлится война.

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