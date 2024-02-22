ua en ru
Чт, 22 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Система дистанційного виявлення мін: НАТО підтримає українську розробку

Четвер 22 лютого 2024 04:00
UA EN RU
Система дистанційного виявлення мін: НАТО підтримає українську розробку Ілюстративне фото: НАТО підтримає українську розробку системи дистанційного виявлення мін (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний сказав, що НАТО підтримає проект зі створення ефективних систем дистанційного виявлення мін та снарядів, що не вибухнули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінекономіки.

НАТО підтримає проект "MinesEye". Система призначена для виявлення прихованих вибухонебезпечних предметів. В рамках тестування розробники провели понад 100 аеромагнітних досліджень. Подальша робота над проєктом дозволить удосконалити технологію, розширити її можливості та збільшити ефективність

"Розробка та впровадження у сфері протимінної діяльності інновацій - один з ключів до пришвидшення очищення території України. Минулого року Міністерство економіки спільно з Міноборони та ДСНС організувало тестування нових технологій в реальних умовах, а спільно з Київською школою економіки запустило акселераційну програму для проєктів у сфері розмінування", - зазначив заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Ідея належить українським розробникам. До неї долучаться вітчизняні та іноземні науковці, оператори протимінної діяльності (ПМД), зокрема фахівці ДСНС.

"Важливо, що напрацювання українських розробників оцінені на міжнародному рівні. Переконаний, що за підтримки наших міжнародних партнерів матимемо високотехнологічний, практичний та ефективний продукт, який до того ж вироблятиметься в Україні", - додав Безкаравайний.

Раніше ми повідомляли, що за словами ООН, третина території України забруднена мінами й боєприпасами, що не розірвалися.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Міністерство економіки
NEWS
Росія не оволоділа перевагою у війні проти України, - Держдеп
Росія не оволоділа перевагою у війні проти України, - Держдеп
DAILY
Як спецпідрозділ ГУР звільняв Харківщину. Історія командира з "Кракена"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Як спецпідрозділ ГУР звільняв Харківщину. Історія командира з "Кракена"