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Система дистанционного обнаружения мин: НАТО поддержит украинскую разработку

Четверг 22 февраля 2024 04:00
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Система дистанционного обнаружения мин: НАТО поддержит украинскую разработку Иллюстративное фото: НАТО поддержит украинскую разработку системы дистанционного обнаружения мин (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Заместитель министра экономики Украины Игорь Безкаравайный сказал, что НАТО поддержит проект по созданию эффективных систем дистанционного обнаружения неразорвавшихся мин и снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэкономики.

НАТО поддержит проект MinesEye. Система предназначена для обнаружения скрытых взрывоопасных предметов. В рамках тестирования разработчики провели более 100 аэромагнитных исследований. Дальнейшая работа над проектом позволит усовершенствовать технологию, расширить ее возможности и повысить эффективность.

"Разработка и внедрение в сфере противоминной деятельности инноваций – один из ключей к ускорению очистки территории Украины. В прошлом году Министерство экономики совместно с Минобороны и ГСЧС организовало тестирование новых технологий в реальных условиях, а совместно с Киевской школой экономики запустило акселерационную программу для проектов в сфере разминирования ", – отметил заместитель Министра экономики Украины Игорь Безкаравайный.

Идея принадлежит украинским разработчикам. К ней присоединятся отечественные и иностранные ученые, операторы противоминной деятельности (ПМД), в том числе специалисты ГСЧС.

"Важно, что наработки украинских разработчиков оценены на международном уровне. Убежден, что при поддержке наших международных партнеров будет высокотехнологичный, практический и эффективный продукт, который будет к тому же производиться в Украине", - добавил Безкаравайный.

Ранее мы сообщали, что по словам ООН, треть территории Украины загрязнена минами и неразорвавшимися боеприпасами.

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